Travolto dall’auto dei nomadi dopo la lite in discoteca | un minorenne al volante

Questa notte in Riviera del Brenta è scoppiata una rissa in discoteca tra alcuni giovani. Dopo la lite, un minorenne ha preso l’auto e ha investito un ragazzo, scappando poi all’arrivo delle forze dell’ordine. La fuga è finita con un inseguimento e un incidente contro un platano. Sei giovani sono stati portati in ospedale, uno con un grave trauma cranico. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica di tutta la vicenda.

Una notte di violenza in Riviera del Brenta, culminata con un inseguimento e un violento impatto contro un platano, ha lasciato sei giovani ricoverati in ospedale, uno dei quali con un grave trauma cranico. I fatti si sono consumati a Camponogara, nel Veneziano, nella notte tra venerdì e sabato, e hanno visto protagonisti un gruppo di amici minacciati da una gang armata di martello, spranga e mannaia, a seguito di una lite scoppiata in una discoteca di Noale. La dinamica, ricostruita dalle testimonianze dirette di una delle vittime, rivela un quadro di escalation incontrollata, con un minorenne alla guida di un’auto, risultato positivo sia all’alcoltest che agli esami antidroga, che ha tentato ripetutamente di investire i giovani, sfociando in un vero e proprio tentativo di omicidio.🔗 Leggi su Ameve.eu

