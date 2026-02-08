Un ragazzo di 17 anni ha travolto un gruppo di ragazzi in strada, dopo una lite scoppiata in discoteca. La gang, armata di martello, spranga e mannaia, ha rischiato grosso. Secondo quanto raccontato, il minorenne al volante avrebbe cercato di investire i giovani più volte, finché alla fine ci è riuscito. La scena si è svolta nel quartiere di Camponogara, dove gli abitanti hanno assistito alla fuga degli aggressori e all’arrivo delle forze dell’ordine.

CAMPONOGARA (VENEZIA) - «Mi voleva investire, ci ha provato più volte, fino a che non ci è riuscito». Ieri mattina, al parco Parolini di Camponogara, nel Veneziano, di quanto accaduto durante la notte non restava che una Wolkswagen Polo bianca schiantata contro un platano, ricoperta di sangue. Nel vicino ospedale di Dolo, intanto, erano ricoverate sei persone: cinque ragazzi minorenni e una maggiorenne, la maggior parte di loro per ferite da arma da taglio. Uno dei giovani però si trovava lì per via di un trauma cranico che si era procurato dopo essere stato investito da un’auto ed aver fatto un volo di diversi metri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Travolto dall'auto dei nomadi dopo la lite in discoteca: un minorenne al volante, la gang armata di martello, spranga e mannaia

Approfondimenti su Campongogara Venezia

È morto in ospedale l’uomo di 47 anni investito ieri sera lungo il raccordo tra Perugia e Bettolle.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Campongogara Venezia

Argomenti discussi: Scende dall’auto, viene travolto . La tragedia dopo l’incidente. Gravissimo un uomo di 47 anni; Mirco Garofano, travolto dal conducente di un'auto e ucciso a 18 anni. Era a Roma per incontrare gli amici; Travolto dopo essere sceso dall'auto in panne, morto. Caccia al pirata; Roma, incidente al Tiburtino: 18enne investito e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. L'uomo alla guida dell'auto si è fermato a soccorrerlo.

Travolto dall'auto dei nomadi dopo la lite in discoteca: un minorenne al volante, la gang armata di martello, spranga e mannaiaCAMPONOGARA (VENEZIA) - «Mi voleva investire, ci ha provato più volte, fino a che non ci è riuscito». Ieri mattina, al parco Parolini di Camponogara, nel Veneziano, ... ilgazzettino.it

Scende dall'auto dopo un incidente, un veicolo lo travolge e lo uccide: è caccia al pirata della stradaEra uscito dalla sua auto, forse per sincerarsi dei danni subìti dopo un incidente, ed è stato travolto da un altro veicolo che non si è fermato per prestargli soccorso. Dopo ore di agonia è morto in ... today.it

Folla e commozione a Camporosso per il funerale del 32enne travolto dalla valanga. L'annuncio della sorella Elisa: «Porteremo avanti la vita con la sua stessa passione». facebook

Travolto dall'albero che stava tagliando nel bosco: muore a 64 anni x.com