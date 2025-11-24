Un secolo di vita vissuta a Montemiletto | nonna Lorina compie 100 anni
Montemiletto si è unita per rendere omaggio alla propria concittadina Lorina Straccia che ha compiuto cento anni. Il traguardo, considerato da tutta la comunità come un evento di rilievo, è stato sottolineato dagli auguri ufficiali inviati dal Sindaco, dall’Amministrazione comunale e dall’intera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
