Un rumore assordante cadono massi da Pizzo Sella | chiuso il sentiero dell' eremita

I residenti e gli escursionisti devono fare attenzione. Ieri, un masso si è staccato dalla collina di Pizzo Sella, provocando una piccola frana lungo il sentiero dell'eremita. Il rumore è stato forte, e alcune pietre sono cadute tra gli alberi, bloccando il passaggio. Le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente il sentiero per evitare incidenti. Nessuno si è fatto male, ma l’area resta sotto osservazione.

Una piccola frana si è verificata ieri lungo il sentiero dell'eremita, in zona Pizzo Sella. Un masso di medie dimensioni si è staccato dalla collina ed ha trascinato con sé altre pietre nell'area boscata.

