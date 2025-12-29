Cadono massi da Monte Pellegrino nella discesa verso Mondello pista ciclabile vietata e limite di 30 per le auto
A causa di recenti distacchi di massi da Monte Pellegrino, il sindaco Roberto Lagalla ha emesso un’ordinanza che vieta il passaggio pedonale e ciclabile lungo viale Margherita di Savoia, tra via Mater Dolorosa e via Monte Ercta, in direzione Mondello. La misura mira a garantire la sicurezza di cittadini e utenti, considerando anche il limite di velocità di 30 km/h e la presenza di una pista ciclabile non autorizzata in quella zona.
Si staccano massi da Monte Pellegrino e il sindaco Roberto Lagalla con un'ordinanza dispone il divieto di attraversamento del marciapiede e della pista ciclabile lato monte di viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e via Monte Ercta, in direzione Mondello. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
