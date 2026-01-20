Massi cadono lungo la Statale e sfondano un' auto in transito

Nella Statale 106 tra Africo e Bianco, un episodio legato al maltempo ha causato il distacco di due massi dal costone, che sono caduti e hanno danneggiato un'auto in transito. Per fortuna, non si registrano feriti. L’incidente evidenzia le criticità legate alle condizioni meteorologiche e all’instabilità delle aree collinari lungo questa strada.

Tragedia sfiorata nel tratto della Statale 106 che collega il Comune di Africo e quello di Bianco. A causa del maltempo, due grossi massi si sono staccati dal costone e hanno centrato il tetto di una Lancia Y, schiacciandolo. A bordo c'era solo il conducente che è rimasto solo leggermente contuso.🔗 Leggi su Today.it

Massi e detriti crollano sulla strada statale, colpita un'autoUn incidente si è verificato sulla strada statale in salita verso Macugnaga, dove massi e detriti sono caduti sulla carreggiata, colpendo un veicolo.

Cadono massi da Monte Pellegrino, nella discesa verso Mondello pista ciclabile vietata e limite di 30 per le autoA causa di recenti distacchi di massi da Monte Pellegrino, il sindaco Roberto Lagalla ha emesso un’ordinanza che vieta il passaggio pedonale e ciclabile lungo viale Margherita di Savoia, tra via Mater Dolorosa e via Monte Ercta, in direzione Mondello.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Teulada, massi e detriti lungo la carreggiata: Se possibile, evitare la Sp 71.

Caduta di massi lungo la strada statale 36 a Lecco: traffico in tilt e treni fermi. Evacuati 150 passeggeri - LECCO - Caduta di massi sulla carreggiata. È accaduto lungo la strada statale 36 a Lecco, in direzione Nord, ad Abbadia Lariana. L'incidente ha creato disagi anche sulla vicina linea ferroviaria, che ... ilgazzettino.it

Un grosso masso si stacca e invade la carreggiata - Il maltempo flagella anche il territorio di Collepardo. Questa mattina, a causa delle abbondanti piogge, si è staccato un masso lungo la strada che conduce dalla certosa di Trisulti verso la frazione ... ciociariaoggi.it

Nei film vediamo spesso le piramidi piene di trappole mortali, con massi che cadono, stanze che si riempiono di sabbia o serpenti, e passaggi segreti pieni di insidie. Ma davvero gli antichi Egizi riempivano le tombe di trappole In realtà, secondo gli esperti, tu facebook