Massi cadono lungo la Statale e sfondano un' auto in transito

Nella Statale 106 tra Africo e Bianco, un episodio legato al maltempo ha causato il distacco di due massi dal costone, che sono caduti e hanno danneggiato un'auto in transito. Per fortuna, non si registrano feriti. L’incidente evidenzia le criticità legate alle condizioni meteorologiche e all’instabilità delle aree collinari lungo questa strada.

Tragedia sfiorata nel tratto della Statale 106 che collega il Comune di Africo e quello di Bianco. A causa del maltempo, due grossi massi si sono staccati dal costone e hanno centrato il tetto di una Lancia Y, schiacciandolo. A bordo c'era solo il conducente che è rimasto solo leggermente contuso.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Massi e detriti crollano sulla strada statale, colpita un'autoUn incidente si è verificato sulla strada statale in salita verso Macugnaga, dove massi e detriti sono caduti sulla carreggiata, colpendo un veicolo.

Cadono massi da Monte Pellegrino, nella discesa verso Mondello pista ciclabile vietata e limite di 30 per le autoA causa di recenti distacchi di massi da Monte Pellegrino, il sindaco Roberto Lagalla ha emesso un’ordinanza che vieta il passaggio pedonale e ciclabile lungo viale Margherita di Savoia, tra via Mater Dolorosa e via Monte Ercta, in direzione Mondello.

Caduta di massi lungo la strada statale 36 a Lecco: traffico in tilt e treni fermi. Evacuati 150 passeggeri - LECCO - Caduta di massi sulla carreggiata. È accaduto lungo la strada statale 36 a Lecco, in direzione Nord, ad Abbadia Lariana. L'incidente ha creato disagi anche sulla vicina linea ferroviaria, che ... ilgazzettino.it

massi cadono lungo laUn grosso masso si stacca e invade la carreggiata - Il maltempo flagella anche il territorio di Collepardo. Questa mattina, a causa delle abbondanti piogge, si è staccato un masso lungo la strada che conduce dalla certosa di Trisulti verso la frazione ... ciociariaoggi.it

