Al mercato coperto secondo appuntamento con ’Aperitivi in festa’

Secondo appuntamento annuale al mercato coperto agroalimentare con Aperitivi in festa. Domenica gli esercenti e le attività dello storico e suggestivo luogo commerciale si uniscono per offrire un lungo pomeriggio di intrattenimento e prodotti enogastronomici, dagli stuzzichini a vini pregiati, con il coinvolgimento della Cantina Casale Vitali di Montelparo. Con l’organizzazione artistica dell’associazione culturale Antica Faleria e la partecipazione dello chalet Delfino Verde, si partirà alle ore 17 con musica, animazione e spettacoli fino a sera. Sponsor della serata è Agorà Broker. Secondo gli organizzatori si preannuncia un evento coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

