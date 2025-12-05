Al mercato coperto secondo appuntamento con ’Aperitivi in festa’

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo appuntamento annuale al mercato coperto agroalimentare con Aperitivi in festa. Domenica gli esercenti e le attività dello storico e suggestivo luogo commerciale si uniscono per offrire un lungo pomeriggio di intrattenimento e prodotti enogastronomici, dagli stuzzichini a vini pregiati, con il coinvolgimento della Cantina Casale Vitali di Montelparo. Con l’organizzazione artistica dell’associazione culturale Antica Faleria e la partecipazione dello chalet Delfino Verde, si partirà alle ore 17 con musica, animazione e spettacoli fino a sera. Sponsor della serata è Agorà Broker. Secondo gli organizzatori si preannuncia un evento coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

al mercato coperto secondo appuntamento con 8217aperitivi in festa8217

© Ilrestodelcarlino.it - Al mercato coperto secondo appuntamento con ’Aperitivi in festa’

Contenuti che potrebbero interessarti

mercato coperto secondo appuntamentoAl mercato coperto secondo appuntamento con ’Aperitivi in festa’ - Secondo appuntamento annuale al mercato coperto agroalimentare con Aperitivi in festa. Si legge su ilrestodelcarlino.it

“Aperitivi in festa” torna domenica 7 dicembre al mercato coperto di Porto San Giorgio - “Aperitivi in festa” torna domenica 7 dicembre al mercato coperto ... Riporta corrierenews.it

“Aperitivi in festa” torna domenica 7 dicembre al mercato coperto - L’assessore al Commercio, Giampiero Marcattili: «L’evento arricchisce il cartellone di Natale e catalizza l’attenzione sulle attività presenti nel mercato agroalimentare, cercando ... Lo riporta cronachefermane.it

mercato coperto secondo appuntamentoDicembre al Mercato Coperto di Campagna Amica: laboratori, tradizione e doni solidali - Un programma ricco, pensato per famiglie, appassionati di cucina, bambini e per chi vuole vivere l’atmosfera delle feste in un luogo autentico e accogliente ... Segnala ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Coperto Secondo Appuntamento