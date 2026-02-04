Carnevale in casa Ikea | dal 7 al 17 Febbraio le iniziative gratuite dedicate ai più piccoli

Dal 7 al 17 febbraio, Ikea di Ancona organizza una serie di eventi gratuiti dedicati ai bambini per celebrare il Carnevale. Durante queste due settimane, i piccoli potranno partecipare a laboratori creativi, sfilate in maschera, cacce al tesoro e incontrare personaggi speciali. L’obiettivo è coinvolgere le famiglie in attività divertenti e spensierate, rendendo il negozio un punto di ritrovo anche per i più piccoli.

ANCONA - In occasione del Carnevale, Ikea festeggia con i suoi visitatori più piccoli, promuovendo diverse attività a loro dedicate: da sabato 7 febbraio a martedì 17 febbraio nel negozio di Ancona saranno organizzati laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e un incontro speciale con.

