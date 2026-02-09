Resti di cani morti trovati vicino all' A14 ipotesi cimitero clandestino | aperto dalla Procura un fascicolo

La Procura di Macerata ha aperto un fascicolo dopo aver trovato resti di cani morti tra Loreto e Porto Recanati. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi grazie a una volontaria di un’associazione locale, che ha segnalato i ritrovamenti ai carabinieri forestali. I resti sono stati trovati vicino a un cavalcavia, e ora gli inquirenti indagano sull’ipotesi di un cimitero clandestino di animali. La zona è sotto osservazione, e si cerca di capire se ci siano altri resti o eventuali responsabili.

Al momento, gli investigatori non ritengono che si sia in presenza di un killer di animali. La zona potrebbe essere stata utilizzata per smaltire carcasse di animali bypassando procedure e conseguenti spese Aperto un fascicolo d’indagine dalla Procura di Macerata, a seguito della segnalazione effettuata dai carabinieri forestali, dopo i macabri ritrovamenti effettuati dalla volontaria di un'associazione di Osimo nei giorni scorsi nelle campagne tra Loreto e Porto Recanati, vicino a un cavalcavia dell'autostrada A14. Verrà aperto un fascicolo d'indagine per l'ipotesi di uccisione di animali anche se, al momento, gli investigatori non ritengono che si sia in presenza di un killer.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su A14 Osimo Un cimitero dell?orrore vicino all?A14: trovati altri sacchi, uccisi almeno 15 cani. Chi ha compiuto questa strage? Un nuovo ritrovamento sconvolge la piccola comunità di Loreto. Genitori di Claudio Carlomagno trovati morti: la procura apre fascicolo per istigazione al suicidio La procura di Civitavecchia ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su A14 Osimo Argomenti discussi: Uccisi almeno 15 cani, un cimitero dell’orrore vicino all’A14: trovati diversi sacchi. Chi ha compiuto questa strage?; Animali sfigurati, decapitati e incaprettati. Carcasse ritrovate in sacchi della spazzatura: ritrovamento choc in campagna; Orrore nel maceratese, dozzine di cani incaprettati e decapitati: si indaga su vendette o riti satanici; Un cimitero dell?orrore vicino all?A14 | trovati altri sacchi uccisi almeno 15 cani Chi ha compiuto questa strage?. Resti di cani morti trovati vicino all'A14, fascicolo per uccisione di animaliResti di un cane pastore maremmano morto, senza microchip, con le zampe legate e la testa coperta da un sacchetto di plastica, ma anche di altri cani in diverso stato di decomposizione e una decina di ... ansa.it Porto Recanati, 15 carcasse di cani rinvenute a Scossicci: scattano le indagini dei carabinieriPorto Recanati, 15 carcasse di cani rinvenute a Scossicci: sui resti saranno svolte le autopsie. Sono in avanzato stato di decomposizione ... centropagina.it Tra l’erba alta e le sterpaglie emergono sacchi e orrore: apparterebbero a una quindicina di cani i resti rinvenuti nella campagna al confine tra Loreto e Porto Recanati lungo la scarpata del cavalcavia dell’A14. Dopo la scoperta del maremmano decapitato di i facebook Daniela Ruggi, il cane molecolare a Torre di Pignone alla ricerca di altri resti della 32enne x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.