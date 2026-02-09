Un caso di tubercolosi in una scuola di Monfalcone

Una scuola di Monfalcone, l’Isis Sandro Pertini, si trova al centro di un caso di tubercolosi. Le autorità sanitarie hanno avviato le verifiche e stanno monitorando la situazione. La scuola rimane aperta, ma sono stati presi provvedimenti per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. Al momento, non ci sono altre persone coinvolte o sintomi segnalati. La notizia ha fatto subito il giro tra genitori e staff scolastico, che chiedono chiarezza e rassicurazioni.

