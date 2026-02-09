Un bronzo sulle tracce di Fusar Poli-Margaglio e della Kostner | miracolo italiano

L’Italia torna a salire sul podio ai Giochi Olimpici di Pechino con un bronzo nel pattinaggio di figura. È la terza medaglia azzurra nella storia olimpica di questa disciplina, dopo quelle di Barbara e Maurizio a Salt Lake City 2002 e di Carolina a Sochi 2014. La coppia italiana ha dimostrato di avere carattere e talento, portando a casa un risultato che mancava da anni. La soddisfazione è grande, e ora si guarda già alle prossime sfide.

In quel box, là dove atleti e allenatori osservano insieme le esibizioni degli atleti della propria Nazione e di quelle rivali, sul lato corto della pista del Forum, siede la storia del pattinaggio di figura tricolore. Ci sono i “figli” e i “nipoti” di Carlo Fassi e di Rita Trapanese, i pionieri che in un’era lontana - tra gli Anni Cinquanta e gli Anni Settanta - in uno sport che affonda le proprie radici addirittura a fine Ottocento, hanno per primi messo il Paese sulla mappa mondiale. In mezzo agli azzurri di oggi (i “nipoti”), siedono infatti anche Barbara Fusar Poli e Carolina Kostner (i “figli”, anzi le “figlie”). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un bronzo sulle tracce di Fusar Poli-Margaglio e della Kostner: miracolo italiano Approfondimenti su Fusar Poli Margaglio Kostner Fusar Poli: "Noi italiani abbiamo chance in tutto. Siamo pronti e siamo forti" Barbara Fusar Poli si dice ottimista. Barbara Fusar Poli, da Salt Lake City 2002 a Milano Cortina 2026: io, allenatrice da sudore e lacrime. E ai social dico no Barbara Fusar Poli ripercorre il suo percorso dagli anni a Salt Lake City 2002 fino a Milano Cortina 2026, sottolineando l’importanza del lavoro e della preparazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fusar Poli Margaglio Kostner Argomenti discussi: Archeologia: ripartono gli scavi nelle Grotte di Pertosa-Auletta; Giovanni Franzoni, con Matteo Franzoso dentro di sé, oggi è diventato quello che tutti aspettavano; Ritorno a Chernobyl, dove il tempo si è fermato; Trovato il cadavere di un 33.enne in un bosco a Neuenhof, in manette un 36.enne. Sulle tracce di Leonardo da Vinci: il dna del genio italiano su un disegno a matitaArtista, ingegnere, architetto, stratega oppure, semplicemente, genio. Di Leonardo da Vinci conosciamo (quasi) tutto: opere, idee e progetti che hanno attraversato e in alcuni casi cambiato la nostra ... repubblica.it Il 6 febbraio del 1972 nasceva la pattinatrice Barbara Fusar Poli oro mondiale nel pattinaggio di figura - #accaddeoggi facebook Il 6 febbraio del 1972 nasceva la pattinatrice Barbara Fusar Poli oro mondiale nel pattinaggio di figura - #accaddeoggi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.