Uiltrasporti vicina al congresso fissata la data
Apertura fase congressuale Uiltrasporti: Si è svolto oggi il Consiglio Territoriale della della macro-area Uiltrasporti Messina, Caltanissetta ed Enna, un appuntamento importante che havisto al centro dei lavori diversi adempimenti statutari per lo svolgimento del XII° CongressoUiltrasporti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
NON GARANTITI, MARTEDI’ 9, I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA La OO. SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FLADEL hanno indetto per il giorno 9 dicembre 2025 l’attività sindacale definita in "Assemblea Retribuita" come segue: “Ultime due ore di turno - facebook.com Vai su Facebook
UilTrasporti, bene collegamento bus Aeroporto Pescara-Molise - Se ne è parlato oggi in un riunione nella città abruzzese tra il presidente di Saga, Fraccastoro, il direttore ... Secondo ansa.it