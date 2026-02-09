Uiltrasporti verso il XII Congresso territoriale | focus su lavoro e mobilità

La Uiltrasporti di Messina, Caltanissetta ed Enna si prepara al suo XII Congresso territoriale. Dopo mesi di assemblee, incontri e riunioni, i rappresentanti si riuniscono di nuovo per discutere di lavoro e mobilità. La data è vicina e l’atmosfera è carica di attesa. La partecipazione è alta e tutti vogliono portare le proprie idee sul tavolo. La strada verso il congresso è ormai tracciata, e i temi principali sono chiari: come migliorare le condizioni di chi lavora nel settore dei trasporti e

Prosegue con grande partecipazione il percorso congressuale della Uiltrasporti Messina – Caltanissetta – Enna, iniziato nei mesi scorsi con assemblee, incontri territoriali e gli Stati Generali dei comparti, conclusosi nel Consiglio Territoriale del 5 dicembre 2025.Il momento clou si avvicina.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Uiltrasporti Congresso Ad Atessa la seconda assemblea territoriale di Uil Abruzzo verso il Congresso regionale Ad Atessa si è tenuta la seconda assemblea territoriale di Uil Abruzzo. Uiltrasporti vicina al congresso, fissata la data Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Uiltrasporti Congresso Argomenti discussi: Lunedì prossimo il 12° congresso Uiltrasporti Trapani Chi lotta apre strade, chi sfrutta stringe catene. TAXI ROMA, UILTRASPORTI LAZIO: OLTRE LA VERNICE, IL SETTORE ATTENDE RISPOSTE SU ABUSIVISMO E TARIFFE. "Mentre le vetture bianche della Capitale restano bloccate in posteggi saturi, assistendo impotenti alla crescita del fenomeno dell'a facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.