UFFICIALE – Napoli-Verona arbitra Marchetti Al VAR Marini
L'arbitro designato per la partita Napoli-Verona è Matteo Marchetti di Roma, appartenente alla Sezione A.I. La direzione dell'incontro sarà accompagnata dal supporto al VAR affidato a Marini. La scelta ufficiale garantisce l'imparzialità e la corretta gestione del match, in linea con le normative vigenti.
Ufficiale, Marchetti sarà l’arbitro di Napoli-Verona Sarà Matteo Marchetti di Roma, della Sezione A.I.A. di Ostia Lido e arbitro internazionale dal 2025, a dirigere la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
