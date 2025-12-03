UE il caso Mogherini riaccende la pressione su von der Leyen

Gli interrogatori della polizia federale belga hanno portato al rilascio, nella notte, di Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, fermati nell'ambito di un'indagine sul presunto uso improprio dei fondi destinati alla formazione dei giovani diplomatici europei. La Procura europea, che coordina il caso, ha spiegato che i tre non sono considerati a rischio di fuga e che sono stati informati formalmente delle accuse: frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Come precisato dall'autorità giudiziaria, tutti restano presunti innocenti fino a eventuale decisione dei tribunali belgi.

