Roberto Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo. L’ex militare ha annunciato sui social di aver lasciato la Lega e di aver fondato un nuovo partito, Futuro nazionale. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e divisioni interne, e ora Vannacci si prepara a portare avanti il suo progetto politico in modo autonomo.

Ora è ufficiale. Sui suoi canali social, Roberto Vannacci ha annunciato la sua uscita dalla Lega per fondare un nuovo partito, Futuro nazionale. Di conseguenza, ha comunicato il Carroccio, l’ex generale non è più membro del gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo, perché la sua decisione rende la sua permanenza “incompatibile” con la struttura politica del gruppo. La formazione dell’Europarlamento ha comunque sottolineato che la Lega «resta un partito partner a pieno titolo all’interno della famiglia politica dei Patrioti» e la cooperazione con essa proseguirà invariata. Vannacci era già stato destituito dalla vicepresidenza del gruppo per volontà dei francesi del Rassemblement national a causa delle tesi esposte nel suo libro Il mondo al contrario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Vannacci, autore del best seller

Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo(ANSA) - BRUXELLES, 03 FEB - Roberto Vannacci non è più membro del Gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo, la formazione che ospita, oltre alla Lega, il Rassemblement National di Marin ... msn.com

Vannacci lascia la Lega, anche all’Europarlamento: «Vado avanti da solo. Futuro Nazionale è realtà». Giubilei: «È un traditore»Nei giorni scorsi, l'ex generale aveva depositato un suo simbolo, «Futuro Nazionale». Oggi l'annuncio ufficiale: «Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, ... msn.com

“Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori”. Con un post su Instagram Roberto Vannacci ufficializza il divorzio definitivo con l - facebook.com facebook

#Vannacci lascia la #Lega: proseguo la mia strada da solo, Futuro Nazionale è realtà x.com