Meta l’Ue contro WhatsApp | violate le regole sull’AI

La Commissione Europea torna a mettere sotto accusa WhatsApp di Meta. L’ente ha inviato una richiesta alla piattaforma di riaprire l’accesso agli assistenti di intelligenza artificiale di terze parti, sostenendo che la società potrebbe aver violato le regole antitrust. L’ordine arriva dopo che Meta ha bloccato alcune funzionalità, scatenando le proteste dei concorrenti. La questione rischia di finire davanti alle autorità europee, che vogliono fare chiarezza su eventuali pratiche anticoncorrenziali.

Ancora una grana per Meta, la multinazionale di proprietà di Mark Zuckerberg che possiede i principali social media: lunedì 9 febbraio la Commissione Europea ha avvertito WhatsApp sulle misure provvisorie per riaprire la sua piattaforma agli assistenti di intelligenza artificiale rivali, ovvero di terze parti, affermando che il proprietario potrebbe aver violato le norme antitrust dell'Ue escludendo i concorrenti. La nota dell’Antitrust. L’Autorità garante della concorrenza dell'UE ha affermato di aver inviato a Meta una comunicazione degli addebiti in cui esponeva la sua opinione preliminare secondo cui l'azienda avrebbe “ abusato della sua posizione dominante escludendo da WhatsApp gli assistenti di intelligenza artificiale generici di terze parti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

