Financial Times | L’Ue prepara indagine antitrust su Meta AI integrata in Whatsapp
La Commissione europea sta pianificando una nuova indagine antitrust sugli strumenti di funzionalità di intelligenza artificiale di Meta su Whatsapp. Lo riporta il Financial Times, secondo cui l’indagine verterebbe su come il colosso tech abbia integrato il suo sistema Meta AI nel suo servizio di messaggistica all’inizio dell’anno, scrive il quotidiano citando due funzionari. L’avvio dell’indagine dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, anche se i tempi potrebbero ancora variare. Nel mercato europeo infatti Meta AI – chatbot e assistente virtuale – è stato integrato nell’interfaccia di WhatsApp a partire da marzo 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
La premier ha parlato alla fine della missione in Bahrein. Sull’intervista dell’ammiraglio al Financial Times: “Parlava di cybersicurezza” - facebook.com Vai su Facebook
Cavo Dragone ribadisce: "La Nato è un'alleanza difensiva". L'ammiraglio ritorna sulle sue dichiarazioni al Financial Times. "Ho fatto riferimento solo alle minacce ibride”. Vai su X
Non solo cyberattacchi, “la Russia prepara atti di sabotaggio violento”. 007 europei al Financial Times: “Azioni su larga scala” - Accusata dalla Ue di una serie di cyber attacchi condotti nelle ultime settimane contro alcuni Paesi europei, la Russia starebbe preparando anche “atti di sabotaggio violenti” in tutto il continente. ilfattoquotidiano.it scrive
Ucraina, secondo il Financial Times 'la Russia prepara sabotaggi in Europa' - Le agenzie di intelligence europee hanno avvertito i loro governi che la Russia sta preparando "violenti atti di sabotaggio in tutto il continente", senza preoccuparsi di possibili vittime civili: lo ... Scrive ansa.it