UE | 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Bruxelles, 6 febbraio. La Commissione europea ha approvato il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, puntando a mettere pressione su Mosca. Intanto, nelle dichiarazioni ufficiali, si ribadisce che la Russia si siederà al tavolo delle trattative solo se si sentirà costretta. La situazione rimane tesa, e gli sforzi diplomatici sembrano ancora lontani da una soluzione concreta.

BRUXELLES, 06 FEB – “La Russia si siederà al tavolo delle trattative con intenzioni sincere solo se costretta a farlo. Questo è l’unico linguaggio che la Russia capisce. Ecco perché oggi stiamo intensificando i nostri sforzi. La Commissione sta proponendo un nuovo pacchetto di sanzioni, il ventesimo dall’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.” Lo annuncia la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. “Il nuovo pacchetto di sanzioni riguarda l’energia, i servizi finanziari e il commercio”, aggiunge von der Leyen invitando i 27 ad “approvare rapidamente queste nuove sanzioni”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

La Commissione europea ha annunciato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il ventesimo dall’inizio dell’invasione in Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il rinnovo semestrale delle sanzioni economiche contro la Russia, mantenendo misure volte a rispondere alle recenti evoluzioni della situazione.

