Ucraina il piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l' esercito | Attacchi russi su Ternopil | almeno 25 morti e decine di feriti

La Gran Bretagna: "Nave spia russa vicina alle nostre acque". Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi. Media: "Piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra". Il Cremlino frena: "Nessuna novità sui negoziati con Washington". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, il piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l'esercito | Attacchi russi su Ternopil: almeno 25 morti e decine di feriti

Approfondisci con queste news

Il Sole 24 ORE. . ? Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-media-trump-e-russia-lavoro-piano-pace-28-punti-AHhAAhpD #Ucraina #guerra #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook

Il piano segreto Usa per rilanciare il negoziato sull’ #Ucraina Vai su X

'Piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca esercito' - Gli Stati Uniti hanno segnalato al presidente Volodymyr Zelensky che l' Ucraina deve accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia, e che prevede la rinuncia di K ... Segnala quotidiano.net

Ucraina-Russia, pressing Usa con piano di pace ma Mosca frena: l'analisi - Stefanini: 'Il Cremlino vuole arrivare ai negoziati nelle migliori condizioni possibili, Europa e Nato sempre più marginali anche se riguarda loro sicurezza' ... Da msn.com

Ucraina, il piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l'esercito | Attacchi russi su Ternopil: almeno 25 morti e decine di feriti - Gli Stati Uniti hanno segnalato a Volodymyr Zelensky che Kiev dovrà accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia. Come scrive msn.com