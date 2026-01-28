Guerra in Ucraina droni russi colpiscono un treno passeggeri vicino a Kharkiv – Il video

Un treno passeggeri è stato colpito da droni russi nei pressi di Kharkiv, vicino a Kiev. L’attacco si è verificato questa mattina, causando paura tra i passeggeri e danni al convoglio. Le autorità stanno ancora verificando i dettagli, ma la situazione resta tesa nella regione.

(Agenzia Vista) Kharkiv, 28 gennaio 2026 Un treno passeggeri è stato colpito dai droni russi nei pressi di Kiev. Si contano quattro morti e numerosi feriti. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi» L’addio di Vannacci? Salvini ha già pronto il prossimo vicesegretario: Luca Zaia. I numeri del partito del Generale e l’incubo sbarramento L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia Sergej Lavrov ospite del congresso dei rosso-bruni.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Kharkiv Kiev

Nella notte, la regione di Odessa e Volyn in Ucraina è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito infrastrutture civili.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Terror on Rails: Russian UAVs Hit Passenger Train Near Kharkiv, Over 155 On Board || 2026

Ultime notizie su Kharkiv Kiev

Argomenti discussi: Guerra Ucraina, decine di droni abbattuti nella notte: donna uccisa in raid a Kharkiv; L'Ucraina attacca con droni il Sud della Russia: ci sono dei feriti; L'allarme di Kiev: Mosca prevede di lanciare fino a 1.000 droni al giorno quest'anno - Umerov: tenuti colloqui sostanziali con gli Usa sulle garanzie, proseguiremo a Davos; Le notizie di lunedì 19 gennaio sul conflitto in Ucraina.

Ucraina, la guerra dei treni: droni e sabotaggi, così Mosca e Kiev si combattono sui binariDall'estate scorsa i russi hanno incrementato gli attacchi sui convogli prendendo di mira anche quelli adibiti al trasporto dei civili. Ma i partigiani filo ucraini continuano le operazioni per metter ... corriere.it

Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono un treno passeggeri vicino a Kharkiv(Agenzia Vista) Kharkiv, 28 gennaio 2026 Un treno passeggeri è stato colpito dai droni russi nei pressi di Kiev. Si contano quattro morti e numerosi feriti. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia ... la7.it

I soldati uccisi, feriti o dispersi in quasi quattro anni di guerra in Ucraina sono circa 1,8 milioni: lo dice una nuova stima del Center for Strategic and International Studies, secondo cui le perdite della Russia sono il doppio di quelle ucraine - facebook.com facebook

Guerra in Ucraina: quasi 2 milioni di soldati uccisi o feriti. E la Russia paga il prezzo più alto x.com