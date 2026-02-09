Ucraina decreto verso fiducia Esultano i ‘vannacciani’ | Prima vittoria

Domani il governo presenterà in Aula alla Camera il decreto sull’Ucraina e metterà la questione di fiducia. I deputati dei ‘vannacciani’ festeggiano, considerandola una vittoria. La decisione arriva dopo giorni di tensioni e dibattiti, e ora si attende il voto definitivo.

(Adnkronos) – Il governo sarebbe intenzionato a porre la questione di fiducia sul dl Ucraina domani in Aula alla Camera. E' quanto si apprende mentre M5S, Avs e i deputati di Futuro nazionale – la neo formazione del generale Vannacci -, hanno presentato emendamenti soppressivi all'articolo 1 del Dl che dispone la proroga degli aiuti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Ucraina Governo Dl Ucraina, i vannacciani sfidano la Lega: “Vedremo in quanti sono per lo stop all’invio di armi”. Il governo pronto a blindarsi con la fiducia I tre deputati di Futuro Nazionale, guidati da Roberto Vannacci, sfidano apertamente la Lega sul voto riguardo all’invio di armi a Kiev. Prima sfida dei vannacciani sul dl Ucraina: «Vedremo quante assenze nella Lega» Questa mattina Roberto Vannacci ha affrontato la prima vera sfida sul decreto Ucraina, chiedendo pubblicamente quante assenze ci saranno tra i deputati della Lega. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ucraina Governo Argomenti discussi: Verso la questione di fiducia alla Camera sul dl Ucraina; Prima mossa di Vannacci, sfida Salvini con lo stop alle armi a Kiev. DL Ucraina, governo verso la fiducia: la sfida dei vannacciani alla LegaLa diaspora dei cosiddetti vannacciani comincia a produrre effetti parlamentari. L’uscita di alcuni deputati dalla Lega, vicini a Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale, apre un fronte ... tg.la7.it UCRAINA, SU DECRETOIl decreto aiuti all’Ucraina è arrivato oggi in Aula alla Camera per la discussione generale, ma sul provvedimento aleggia lo spettro della questione di fiducia, in un quadro politico segnato dalle di ... 9colonne.it Il deputato della #Lega, Ziello, considerato molto vicino a Roberto #Vannacci, ha presentato un emendamento al decreto #Ucraina che chiede lo stop alle armi a Kiev. "Vedremo chi sarà coerente e chi tradirà" Un modo semplice per rompere e un scusa per ra x.com Questa mattina le Commissioni riunite Difesa ed Esteri della Camera hanno dato il via libera al Decreto Legge Ucraina. Un provvedimento fondamentale, che conferma la linea di coerenza del nostro Paese: prosegue il sostegno a Kiev, ma con uno sguardo at facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.