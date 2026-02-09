Ucraina bombardamento russo su Odessa | distrutti anche edifici civili

Da lapresse.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco con droni ha colpito le zone residenziali di Odessa, uccidendo una persona. Le forze russe hanno bombardato la città, distruggendo anche alcuni edifici civili. La popolazione si trova sotto shock, mentre le autorità cercano di gestire la situazione.

(LaPresse) – Una persona è morta in un attacco con droni delle forze russe nelle aree residenziali di Odessa, in Ucraina. Lo riporta Rbc-Ukraine citando il capo dell’amministrazione militare regionale Serhiy Lysak, secondo cui il raid ha danneggiato condomini ed edifici privati, nonché infrastrutture comunali. Sono state, inoltre, segnalate interruzioni delle comunicazioni in diverse aree. L’attacco ha causato un incendio sul tetto di uno dei grattacieli. Registrati anche danni a un gasdotto, che hanno richiesto il tempestivo intervento delle squadre di emergenza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina bombardamento russo su odessa distrutti anche edifici civili

© Lapresse.it - Ucraina, bombardamento russo su Odessa: distrutti anche edifici civili

Approfondimenti su Odessa Russia

Ucraina, raid russi su Odessa: ingenti danni a edifici civili e industriali

Durante la notte, la Russia ha lanciato un nuovo attacco contro Odessa.

Zelensky: “Presto incontro con Trump”. Raid russo su infrastruttura critica a Odessa. Kiev: “Droni di Mosca colpiscono i civili”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Odessa Russia

Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news. Klitschko: Attacco con missili balistici nel sud di Kiev; Ucraina - Russia, le notizie di martedì 3 febbraio sul conflitto in Ucraina; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28; Guerra Ucraina Russia, Rutte a Kiev: Fine guerra comporterà scelte difficili.

ucraina bombardamento russo suUcraina, attacco russo con droni su Odessa: almeno tre morti, tra cui un bambino di 10 anniMosca annuncia l'arresto dell'attentatore del generale Alexkseyev, ferito in un agguato nei giorni scorsi. Fermato a Dubai e già estradato Korba Lyubomir, di ... ilmattino.it

ucraina bombardamento russo suUcraina, bombardamento russo su Odessa: distrutti anche edifici civili(LaPresse) – Una persona è morta in un attacco con droni delle forze russe nelle aree residenziali di Odessa, in Ucraina. Lo riporta Rbc-Ukraine citando il capo dell’amministrazione militare regionale ... lapresse.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.