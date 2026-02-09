Un attacco con droni ha colpito le zone residenziali di Odessa, uccidendo una persona. Le forze russe hanno bombardato la città, distruggendo anche alcuni edifici civili. La popolazione si trova sotto shock, mentre le autorità cercano di gestire la situazione.

(LaPresse) – Una persona è morta in un attacco con droni delle forze russe nelle aree residenziali di Odessa, in Ucraina. Lo riporta Rbc-Ukraine citando il capo dell’amministrazione militare regionale Serhiy Lysak, secondo cui il raid ha danneggiato condomini ed edifici privati, nonché infrastrutture comunali. Sono state, inoltre, segnalate interruzioni delle comunicazioni in diverse aree. L’attacco ha causato un incendio sul tetto di uno dei grattacieli. Registrati anche danni a un gasdotto, che hanno richiesto il tempestivo intervento delle squadre di emergenza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, bombardamento russo su Odessa: distrutti anche edifici civili

Durante la notte, la Russia ha lanciato un nuovo attacco contro Odessa.

