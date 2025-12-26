Zelensky | Presto incontro con Trump Raid russo su infrastruttura critica a Odessa Kiev | Droni di Mosca colpiscono i civili

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guerra in Ucraina, Zelensky: incontrerò Trump, decisioni prima del nuovo anno; Zelensky presto da Trump. Russia: pronti a patto con la NATO; Trump sente Putin: «Ci incontreremo a Budapest». Lo Zar: «Relazioni a rischio con invio Tomahawk». Zelensky a Washington; Ucraina - Zelensky annuncia: 'Incontrerò presto Trump, si può decidere molto prima della fine dell'anno'.

zelensky presto incontro trumpUcraina - Zelensky annuncia: 'Incontrerò presto Trump, si può decidere molto prima della fine dell'anno' - Nel distretto di Kramatorsk un uomo è stato ucciso da un drone, 'i russi li utilizzano per dare la caccia ai civili e attaccano durante le evacuazioni'. ansa.it

zelensky presto incontro trumpZelensky “Imminente incontro con Trump” - it ROMA (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato sui social che incontrerà presto il leader statunitense Donald Trump, nell’ambito degli s ... ticinonotizie.it

zelensky presto incontro trumpGuerra in Ucraina, Zelensky: incontrerò Trump, decisioni prima del nuovo anno - Le tensioni continuano con attacchi russi contro infrastrutture e vittime nelle regioni ucraine durante le festività natalizie ... ilsole24ore.com

