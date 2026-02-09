Ubaldo Pantani e l' imitazione di Leonardo Del Vecchio | Con 7 miliardi ho comprato la Play e mezza editoria italiana

Ubaldo Pantani ha fatto un paragone tra sé e Leonardo Del Vecchio, parlando di soldi e potere. Secondo Pantani, con 7 miliardi di euro avrebbe potuto comprare la PlayStation e mezza editoria italiana. La frase ha attirato l’attenzione, anche perché pochi conoscevano l’erede di Luxottica fino a poco tempo fa. Da quando Del Vecchio è stato ospite a

Approfondimenti su Leonardo Del Vecchio

Ubaldo Pantani e l'imitazione di Leonardo Maria Del Vecchio: «Con 7 miliardi mi sono comprato la Play»Da quando è stato ospite a 'Otto e mezzo' su La7, Leonardo Maria Del Vecchio, l'erede di Luxottica, è finito nell'occhio del ciclone, con il web che si è popolato di meme sul miliardario italiano, che ... msn.com

Con i 7 miliardi di patrimonio mi sono comprato la Play, l’album della serie B e mezza editoria italiana: così Pantani-Del Vecchio – IL VIDEOA Che Tempo Che Fa si è accomodato sulla sedia del salotto di Fabio Fazio Leonardo Maria Del Vecchio, ma interpretato in maniera magistrale da Ubaldo Pantani. ilfattoquotidiano.it

“Lavoro da 40 anni” “Lei ne ha 31” - La rivelazione della scorsa puntata: Leonardo Maria Del Vecchio (Ubaldo Pantani) a Che Tempo Che Fa facebook

“Ho un bel po’ di automobili… viaggiando molto, servono!” - Leonardo Maria Del Vecchio (Ubaldo Pantani) a #CTCF x.com