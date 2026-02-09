Tv italiana sotto choc morta Patrizia De Blanck

La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano. Patrizia De Blanck è morta, lasciando un vuoto tra i suoi amici e fan. La sua scomparsa ha colpito chi l’ha conosciuta per decenni, quando ha rappresentato eleganza, mondanità e libertà di spirito. La sua figura resterà impressa nella memoria di molti.

Il mondo dello spettacolo italiano saluta una figura che per decenni ha incarnato un'idea precisa di eleganza, mondanità e libertà di spirito. La notizia è arrivata in punta di piedi, senza clamore, come del resto era stato l'ultimo tratto della sua vita. A 85 anni se n'è andata Patrizia De Blanck, la "soubrette dal sangue blu" che aveva attraversato epoche diverse della televisione e della cronaca rosa, lasciando un segno riconoscibile fatto di carattere, ironia e autenticità. Per molto tempo, attorno alle sue condizioni di salute, non era trapelato nulla. Nessuna apparizione pubblica, nessun commento, nessuna indiscrezione.

