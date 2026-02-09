Patrizia De Blanck, nota socialite e protagonista di numerosi scandali, è morta a 85 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia Giada, nata dalla relazione con Giuseppe Drommi. La famiglia è ancora sotto shock, e in queste ore si susseguono i ricordi di amici e conoscenti che ricordano la donna per il suo carattere deciso e la vita vissuta tra alti e bassi.

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni, e comunicarlo è la figlia, Giada, avuta dalla contessa con Giuseppe Drommi. Una storia personale che ha origini lontane e una vita pubblica nata precocemente e che ha spaziato nei più noti e amati programmi televisivi, diventando un volto conosciuto sia sulla Rai sia in Mediaset. È morta Patrizia De Blanck, l’addio della figlia Giada. “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck“, ha scritto su Instagram la figlia della donna, Giada De Blanck – “Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck, nota come la Contessa del Popolo, è morta a 85 anni dopo aver combattuto una malattia in silenzio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; È morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anni; Addio a Patrizia De Blanck, la contessa icona della TV: le cause della morte, la malattia 'nascosta' e il dolore della figlia Giada; Morte Patrizia Nettis: quel silenzio in chat su cui la procura indaga.

Patrizia De Blanck è morta, la contessa aveva 85 anni. La figlia Giada: «Dolore immenso, sei stata una figura iconica»Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. La soubrette dal sangue blu se ne è andata lottando contro un male silenzioso. A comunicarlo è la figlia Giada ... ilmessaggero.it

È morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anniÈ morta Patrizia De Blanck, storica figura del mondo dello spettacolo italiano e amatissima icona televisiva. La celebre Contessa del Popolo si è spenta all’età di 85 anni, dopo aver combattuto ... comingsoon.it

È morta a 85 anni la Contessa Patrizia De Blanck. x.com

Grazie all’ultima produzione cinematografica “Chi ha ucciso la Parma morta” una donazione al reparto diretto da Patrizia Bertolini facebook