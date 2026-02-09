Patrizia De Blanck è morta l’addio della figlia Giada | Tutto nel silenzio

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. La donna, conosciuta come la “soubrette dal sangue blu”, se n’è andata senza fare rumore, combattendo contro un male silenzioso. La notizia è stata data dalla figlia Giada, che ha ricordato la madre con poche parole e senza grandi cerimonie. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti, che la ricorderanno per la sua personalità forte e il sorriso sempre pronto.

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. La “soubrette dal sangue blu” se ne è andata nel silenzio, lottando contro un male silenzioso. A comunicarlo è la figlia, Giada, avuta dalla contessa con Giuseppe Drommi. Una storia personale che ha origini lontane e una vita pubblica nata precocemente e che ha spaziato nei più noti e amati programmi televisivi, diventando un volto conosciuto sia sulla Rai sia in Mediaset. È morta Patrizia De Blanck, l’addio della figlia Giada. “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck “, ha scritto su Instagram la figlia della donna, Giada De Blanck – “Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. 🔗 Leggi su Dilei.it

Nella notte, Giada De Blanck ha annunciato la morte della madre, Patrizia De Blanck.

