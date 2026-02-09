Tutto invariato Il Lenz blocca la capolista
Il match tra Lentigione e Desenzano si chiude a reti inviolate. La capolista non riesce a sbloccare il risultato, nonostante le occasioni create. La partita si decide su un equilibrio che dura novanta minuti, con entrambe le squadre che si affrontano con determinazione. Alla fine, il punteggio resta fermo sul 0-0, e il Lentigione mantiene la testa della classifica.
LENTIGIONE 0 DESENZANO 0 LENTIGIONE (4-3-3): Cheli; Bita, Mele, Capiluppi, Miglietta; Pari (20’ st Montipò), Nappo, Penta; Jassey (38’ st Nanni), Battistello, Alessandrini. A disp. Pagani, Cavacchioli, Nava, Panigada, Masini, Cellai, Cudini. All. Pedrelli. DESENZANO (4-2-3-1): Fratti; Parlato, Arpino, Bakayoko, Andreis (32’ st Pesoli); Gori, Bovolon; Baraye (1’ st Antonciuc), Gabbianelli (42’ st Antonelli), Procaccio (37’ st Barranca); Barwuah. A disp. Rubboli, Origlio, Barbera, Ntube, Gasperi. All. Gaburro. Arbitro: Tassano di Chiavari (Miccoli di Bari e Firera di Ragusa). Note: spettatori 450 circa, terreno pesante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
