Juve Stabia monumentale | rimonta due volte il Monza e blocca la fuga della capolista

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Birindelli e Petagna illudono i biancorossi, Candellone e Maistro rispondono: annullato un rigore ai gialloblù, Frosinone ora a -2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

