Juve Stabia monumentale | rimonta due volte il Monza e blocca la fuga della capolista

Birindelli e Petagna illudono i biancorossi, Candellone e Maistro rispondono: annullato un rigore ai gialloblù, Frosinone ora a -2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve Stabia monumentale: rimonta due volte il Monza e blocca la fuga della capolista

S.S. Juve Stabia - facebook.com Vai su Facebook

“La Juve Stabia in casa è imbattuta, è la partita perfetta per vedere se riusciamo ancora ad alzare il livello” Guarda la #ConferenzaStampa di Mister Paolo #Bianco prima di #JuveStabiaMonza ? youtu.be/eD3Q13TXROI Vai su X

