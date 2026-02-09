Durante il Carnevale, le Fichette sono tra i dolci più amati nelle Marche. Le famiglie si ritrovano a prepararle in casa o a comprarle nei negozi, perché rappresentano una vera e propria tradizione di festa. Con la loro dolcezza e croccantezza, conquistano grandi e piccini e non mancano mai sulle tavole durante questo periodo.

Le Fichette rientrano a pieno titolo tra i dolci della tradizione marchigiana che, durante il Carnevale, conquistano ogni tavola. Fritte preferibilmente nello strutto (come impone la consuetuTutta la dolcezza dei fritti dine), queste invitanti girelle di pasta lievitata vengono arricchite da zucchero e profumate con scorza di limone, in un equilibrio semplice e irresistibile. E non si può certo chiudere questo itinerario tra le golosità carnevalesche delle Marche senza citare le Ciambelle di patate: vere protagoniste della festa. Questi dolcetti fritti devono il loro successo a una straordinaria sofficità, regalata dalle patate lesse nell’impasto e completata da una generosa pioggia di zucchero semolato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tutta la dolcezza dei fritti a Carnevale

Il Carnevale è arrivato e le strade si riempiono di dolci fritti come chiacchiere, castagnole e frappe.

Con l'arrivo di Carnevale, i dolci tradizionali fanno il loro ritorno ovunque.

Sfinci siciliane: dolce di carnevale

