Dolci fritti a Carnevale? Il nutrizionista dice sì alle eccezioni | Ecco il trucco salva-golosi

Con l’arrivo di Carnevale, i dolci tradizionali fanno il loro ritorno ovunque. Le pasticcerie e i supermercati sono pieni di fritti tipici, pronti a conquistare grandi e piccini. Un nutrizionista spiega che, con qualche accorgimento, si possono gustare senza problemi, anche se si cerca di limitare gli eccessi. La data ufficiale si avvicina e le strade si riempiono di colori, maschere e, ovviamente, tanti dolci.

(Adnkronos) – A una settimana dall'inizio ufficiale del Carnevale i dolci della tradizione – con nomi diversi lungo la penisola ma prevalentemente fritti – campeggiano in ogni pasticceria, panetteria e supermercato. Una tentazione non troppo salutare secondo i canoni della buona alimentazione. Ma dobbiamo davvero temere frappe, chiacchiere, castagnole e varie? "Il motto degli antichi 'semel in anno licet insanire' (una volta l'anno è lecito fare pazzie) si adatta bene a questa situazione. Il fritto mangiato in modo eccessivo può fare veramente male perché crea steatosi epatica, ma se noi lo mangiamo una volta ogni tanto, usando magari olio d'oliva per friggere, può addirittura essere vantaggioso", rassicura all'Adnkronos Salute il nutrizionista e divulgatore Ciro Vestita che ricorda "il problema non è mai il singolo alimento.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Carnevale Tradizione Napoli-Milan, le pagelle: De Winter umiliato, il voto dice tutto. Disastro Nkunku. Ecco chi si salva Nella semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, le pagelle rivelano le prestazioni più e meno brillanti. Carnevale, è tempo di dolci. Ecco 5 ricette tipiche della Toscana A Firenze e in tutta la regione, le strade si riempiono di profumi dolci e di voci che si mescolano tra le piazze. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Frittelle di Carnevale a lievitazione istantanea e senza uova. Ultime notizie su Carnevale Tradizione Argomenti discussi: 15 dolci di Carnevale strepitosi: con la golosità non si scherza; In Puglia per Carnevale i protagonisti sono frittura e frutta secca. Lista dei dolci tradizionali; Poggibonsi, torna ''Operazione Frittella!!'': dolci di Carnevale in Piazza Rosselli; Un weekend spassoso con il Carnevale dei Ragazzi, le sagre, la fagiolata infernale e Luca Bizzarri. Carnevale, è tempo di dolci. Ecco 5 ricette tipiche della ToscanaFirenze, 7 febbraio 2026 – Durante il Carnevale in Toscana, il calendario si addolcisce con tante specialità della tradizione: dolci simbolo di un rito collettivo che si rinnova ogni anno. Accanto all ... lanazione.it In Puglia per Carnevale i protagonisti sono frittura e frutta secca. Lista dei dolci tradizionaliMentre non c’è forno o pasticceria che non si dia da fare per arrivare ben rifornito a Carnevale — qualcuno sta friggendo anche a casa — percorriamo tutta la Puglia per fare il punto su cosa si prepar ... baritoday.it Le cassatelle o ravioli dolci fritti RICETTA NEL PRIMO COMMENTO facebook

