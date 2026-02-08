Carnevale nutrizionista | Dolci fritti? Sì a eccezione

Il Carnevale è arrivato e le strade si riempiono di dolci fritti come chiacchiere, castagnole e frappe. Le pasticcerie sono piene di prodotti pronti per essere gustati, ma c’è chi si chiede se sia meglio limitarsi o concedersi qualche sfizio. Il nutrizionista Ciro Vestita dice che, in alcune circostanze, mangiare queste specialità non fa male e può essere anche positivo.

Il Carnevale, con la sua esplosione di colori, sapori e tradizioni, porta con sé una domanda ricorrente: è possibile concedersi i dolci fritti senza compromettere la salute? A pochi giorni dall'inizio ufficiale dei festeggiamenti, mentre le pasticcerie, le panetterie e i supermercati si riempiono di frappe, chiacchiere e castagnole, il nutrizionista Ciro Vestita offre una prospettiva rassicurante, sottolineando come, in determinate circostanze, un'eccezione alla regola possa essere persino benefica. La tentazione carnevalesca, come evidenziato il 7 febbraio 2026 dal quotidiano *il Fatto Nisseno*, si scontra con i canoni di una sana alimentazione.

