Vietri sul Mare alla FITUR 2026 la fiera del turismo di Madrid

Vietri sul Mare parteciperà anche quest’anno a FITUR 2026, la principale fiera internazionale del turismo che si terrà a Madrid dal 21 al 25 gennaio. L’evento rappresenta un’occasione importante per promuovere il territorio e le sue eccellenze, favorendo incontri professionali e scambi di idee nel settore turistico globale. La presenza alla manifestazione testimonia l’impegno di Vietri sul Mare nel valorizzare la propria offerta turistica a livello internazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche quest'anno Vietri sul Mare sarà presente alla FITUR, la Fiera Internazionale del Turismo in programma a Madrid (Spagna) dal 21 al 25 gennaio 2026, uno dei più importanti appuntamenti del settore turistico a livello mondiale. La "prima perla" della Costiera Amalfitana parteciperà all'evento madrileno con uno stand fieristico dedicato, realizzato in collaborazione con Travel Before di Salerno, per promuovere le eccellenze del territorio, l'offerta turistica e le esperienze autentiche che caratterizzano il territorio. A rappresentare Vietri sul Mare al salone di Madrid sarà il consigliere comunale con delega al turismo Vittorio Mendozzi, a conferma dell'impegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone nelle attività di promozione e valorizzazione del territorio sui mercati internazionali.

