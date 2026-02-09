Tumori | nuove chance di vita pembrolizumab estende l’immunoterapia a tre indicazioni

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera al rimborsabile di pembrolizumab in tre nuove indicazioni. Ora, questa immunoterapia si può usare anche in altre situazioni, portando nuove speranze per i pazienti oncologici. Con questa decisione, le opzioni di trattamento si allargano, offrendo più possibilità di cura a chi combatte contro i tumori.

L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) approva la rimborsabilità di pembrolizumab in tre nuove indicazioni introducendo nuove opzioni terapeutiche che si aggiungono alle attuali 25. Cambia così la pratica clinica in alcune neoplasie complesse come il tumore della cervice uterina, il carcinoma dell'endometrio e il carcinoma uroteliale non resecabile o metastatico.

L’azienda farmaceutica Msd annuncia nuove indicazioni per il pembrolizumab, un farmaco che può fare la differenza per i pazienti con tumori.

Una nuova ricerca dell’Humanitas di Milano svela che l’immunoterapia, associata alla chemioterapia, aumenta le possibilità di guarigione nei tumori ginecologici avanzati.

