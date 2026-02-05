Tumori ginecologici Lorusso Humanitas ‘più chance guarigione con immunoterapia e radiochemio’

Una nuova ricerca dell’Humanitas di Milano svela che l’immunoterapia, associata alla chemioterapia, aumenta le possibilità di guarigione nei tumori ginecologici avanzati. Quando i ricercatori combinano i due trattamenti su pazienti con tumori dell’endometrio con determinate caratteristiche genetiche, riescono a ridurre del 70% il rischio di progressione e di morte rispetto alla sola chemioterapia. Un risultato che potrebbe cambiare le possibilità di cura per molte donne.

“Abbiamo scoperto che, quando combiniamo l'immunoterapia alla chemioterapia nei tumori dell'endometrio avanzati e metastatici che hanno questa caratteristica genetica, l'immunoterapia riduce rispetto alla sola chemioterapia di circa il 70% il rischio di progressione morte di malattia. L'immunoterapia è molto efficace anche nel tumore della cervice uterina. Quando la combiniamo alla radiochemioterapia aumenta di un ulteriore 10% la sopravvivenza e riduce nelle forme più avanzate, stadi terzo e quarto, del 45% il rischio di morte".quando la combiniamo alla radio chemioterapia”. Così Domenica Lorusso, responsabile del programma di Ginecologia oncologica di Humanitas San Pio a Milano, all'incontro con la stampa promosso da Msd a Roma, dopo che Aifa ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab in 3 nuove indicazioni (carcinomi cervice, endometrio e urotelio) che si aggiungono alle attuali 25.🔗 Leggi su Quotidiano.net

