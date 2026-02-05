Tumori ginecologici Lorusso Humanitas ‘più chance guarigione con immunoterapia e radiochemio’

Da quotidiano.net 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ricerca dell’Humanitas di Milano svela che l’immunoterapia, associata alla chemioterapia, aumenta le possibilità di guarigione nei tumori ginecologici avanzati. Quando i ricercatori combinano i due trattamenti su pazienti con tumori dell’endometrio con determinate caratteristiche genetiche, riescono a ridurre del 70% il rischio di progressione e di morte rispetto alla sola chemioterapia. Un risultato che potrebbe cambiare le possibilità di cura per molte donne.

“Abbiamo scoperto che, quando combiniamo l'immunoterapia alla chemioterapia nei tumori dell'endometrio avanzati e metastatici che hanno questa caratteristica genetica, l'immunoterapia riduce rispetto alla sola chemioterapia di circa il 70% il rischio di progressione morte di malattia. L'immunoterapia è molto efficace anche nel tumore della cervice uterina. Quando la combiniamo alla radiochemioterapia aumenta di un ulteriore 10% la sopravvivenza e riduce nelle forme più avanzate, stadi terzo e quarto, del 45% il rischio di morte".quando la combiniamo alla radio chemioterapia”. Così Domenica Lorusso, responsabile del programma di Ginecologia oncologica di Humanitas San Pio a Milano, all'incontro con la stampa promosso da Msd a Roma, dopo che Aifa ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab in 3 nuove indicazioni (carcinomi cervice, endometrio e urotelio) che si aggiungono alle attuali 25.🔗 Leggi su Quotidiano.netImmagine generica

Approfondimenti su Tumori Ginecologici

Tumori ginecologici, Lorusso (Humanitas): "Più guarigioni con immunoterapia e radiochemio"

Lorusso di Humanitas annuncia che le guarigioni da tumori ginecologici stanno aumentando, grazie all’uso di immunoterapia e radiochemioterapia.

Tumori ginecologici: perché la cura giusta inizia dal giusto centro specialistico

I tumori ginecologici richiedono un approccio specializzato e mirato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tumori Ginecologici

Argomenti discussi: UNIFORTUNATO E SSML. 24 – 25 e 26 FEBBRAIO OPEN DAYS 2026 A BENEVENTO ED IN TUTTA ITALIA; QUESTURA DI BENEVENTO. LA DOTTORESSA POSTIGLIONE AMMESSA AL PRIMO CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE; Malattie rare, Loizzo (Lega): Tavolo per linee guida su cure odontoiatriche ai fragili; Riva (Cnel): Puntiamo a obbligo tutela per pazienti fragili.

tumori ginecologici lorusso humanitasTumori ginecologici, Lorusso (Humanitas): Più guarigioni con immunoterapia e radiochemio(Adnkronos) – L’immunoterapia negli ultimi anni ha un po’ ridisegnato le strategie di cura di una serie di tumori solidi e oggi celebriamo due indicazioni per l’immunoterapia nei tumori ginecologici. msn.com

Tumori ginecologici, Lorusso (Humanitas) ‘più chance guarigione con immunoterapia e radiochemio’Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.