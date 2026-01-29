Novello UniTo ‘per tumore del polmone non a piccole cellule con nuovo trattamento necessaria profilazione’
Novello di Torino sottolinea l’importanza di una diagnosi precisa per il tumore del polmone non a piccole cellule. Con un nuovo trattamento, diventa fondamentale profilare i pazienti, soprattutto per verificare la presenza di mutazioni come Braf-V600E. La disponibilità di farmaci come encorafenib e binimetinib apre nuove possibilità terapeutiche, ma solo se si individua correttamente la mutazione. La ricerca continua a puntare su diagnosi più mirate per migliorare le cure.
‘Disponibilità di encorafenib–binimetinib per mutazione di Braf-V600E rende fondamentale per intervento mirato diagnosi precisa’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
