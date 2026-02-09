Tucci al Super Bowl | la pizza fritta di Confine Milano conquista 127 milioni di spettatori

Stanley Tucci ha fatto conoscere la pizza fritta di Confine Milano al Super Bowl. L’attore americano ha scelto di portare il prodotto di una delle pizzerie più note di Milano, attirando l’attenzione di milioni di spettatori. L’evento, che ogni anno raccoglie oltre 127 milioni di telespettatori negli Stati Uniti, ha così regalato un po’ di Italia nel grande schermo televisivo.

Sommario: Stanley Tucci ha portato la pizza di Confine Milano, rinomata pizzeria del capoluogo lombardo, al Super Bowl, l’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti. L’attore di origini calabresi ha promosso la pizzeria e la sua particolare pizza fritta e al forno davanti a un pubblico stimato di 127 milioni di spettatori, un’operazione che celebra la gastronomia italiana contemporanea e autentica. Il Super Bowl, evento culminante della National Football League, non è solo una battaglia sul campo da gioco, ma anche una vetrina globale. Quest’anno, a rubare la scena, oltre alla vittoria dei Seattle Seahawks sui New England Patriots, è stata una presenza inaspettata: quella di Stanley Tucci, ambasciatore del gusto italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa notte si è giocato il Super Bowl 2026, l’evento sportivo più seguito al mondo.

