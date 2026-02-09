Questa notte si è giocato il Super Bowl 2026, l’evento sportivo più seguito al mondo. In campo, i Seattle Seahawks con Sam Darnold e i New England Patriots con Drake Maye. La partita ha attirato milioni di telespettatori, tra spettacoli e colpi di scena. Tra i momenti più commentati, la performance di Bad Bunny in Zara, che ha attirato l’attenzione anche degli appassionati di moda e musica.

È l’appuntamento più seguito al mondo e anche quest’anno non ha deluso. Stiamo parlando del Super Bowl 2026 che, questa notte, ha visto in campo i Seattle Seahawks di Sam Darnold contro i New England Patriots di Drake Maye. Per la sessantesima edizione, la finale di Football americano ha incollato agli schermi il pubblico Usa e non solo. I dati ufficiali saranno diffusi in giornata e vedremo se l’edizione avrà fatto meglio dello scorso anno quando gli spettatori erano stati 133,5 milioni. Ad alzare il trofeo in argento, il Vince Lombardi Trophy, è Seattle, ma il match sarà ricordato anche una serie di dettagli stilistici. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bad Bunny in Zara conquista il Super Bowl

Approfondimenti su Super Bowl 2026

La notte del Super Bowl si è conclusa con una vittoria netta dei Seahawks sui Patriots, lasciando il pubblico senza parole.

I Seahawks di Seattle hanno preso il comando fin dall'inizio e hanno facilmente battuto i Patriots di Boston con un punteggio di 29 a 13.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Bad Bunny fires back at Super Bowl backlash

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Bad Bunny sorprende tutti con un look Zara al Super Bowl 2026; Bad Bunny fa la storia al Super Bowl: il messaggio nascosto nel numero 64; Bad Bunny porta Zara al Super Bowl; Tra le cose mai viste fatte da Bad Bunny al Super Bowl c'è anche quella di essersi esibito in un total look Zara.

Super Bowl 2026, pagelle look: Lady Gaga e l'abito flamenco (10), Bad Bunny in Zara (9), Ricky Martin sciatto (6), Coco Jones omaggia Whitney Houston (10)Il Super Bowl 2026 si è giocato anche sullo stile. Ad applaudire i Seahawks di Seattle e i Patriots di Boston, ieri sera al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, tante star ... ilmattino.it

Bad Bunny veste Zara al Super Bowl, quel dettaglio ha fatto impazzire tuttiLa storia dietro il completo Zara di Bad Bunny per il Super Bowl del 2026. E un regalo che ha sorpreso tutti i dipendenti dell'azienda spagnola ... corrieredellosport.it

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com

Trump ha prontamente definito «terribile» lo spettacolo di Bad Bunny, che però è piaciuto moltissimo ai media e in queste ore è raccontato come il più creativo e riuscito dai tempi di quello che fece Prince nel 2007 facebook