Tensioni al confine | gli svizzeri si ritrovano a gestire gli spettatori delle gare di Livigno vogliono almeno 5 milioni da Milano-Cortina

Al confine tra Italia e Svizzera, le tensioni aumentano. Gli svizzeri si trovano a gestire gli spettatori delle gare di Livigno, che arrivano in gran numero e creano qualche problema di ordine pubblico. La questione dei soldi si fa sentire forte: la Svizzera chiede almeno 5 milioni di euro a Milano-Cortina per coprire i costi legati alle infrastrutture e alla sicurezza. La disputa si fa sempre più accesa, mentre le Olimpiadi si avvicinano e le cifre da mettere sul tavolo diventano una questione di soldi, più

Che le Olimpiadi Milano Cortina siano, al di là dell'emozione sportiva, soprattutto una questione di soldi lo si è capito da tempo, ma ciò che sta accadendo nell 'Alta Valtellina, ai confini con la Svizzera, è una dimostrazione ancora più lampante. Per organizzare i Giochi, Fondazione Milano Cortina 2026 spende almeno 2 miliardi di euro, circa 500 milioni di euro in più rispetto a quanto preventivato. Eppure dall'Italia sono stati offerti solo 600mila euro ai nostri vicini che hanno chiesto un contributo per le spese che dovranno sostenere per l'accesso degli spettatori in arrivo a Livigno dal centro Europa, in particolare Romania, Polonia, Cecoslovacchia e Austria.

