Trump riceverà Xi Jinping a fine anno

Donald Trump ha confermato che Xi Jinping arriverà negli Stati Uniti entro la fine dell’anno. La visita del presidente cinese era molto attesa, anche se non sono stati ancora rivelati dettagli sulla data esatta. Trump ha detto che i due leader si incontreranno per discutere di questioni importanti tra i loro Paesi. La notizia arriva in un momento di tensioni, ma anche di possibili negoziati tra Stati Uniti e Cina.

00.16 22.55 Giochi,pattinaggio figura:bronzo Italia22.45 Serie A, 24° turno: Juventus-Lazio 2-222.10 Israele rafforza controllo Cisgiordania21.45 Valanga,morto 19enne in Alto Adige21.00 Cadavere su spiaggia nel cosentino21.00 Cadavere su spiaggia nel Cosentino19.54 Serie A, 24° turno: Sassuolo-Inter 0-519.40 Gb,si dimette capo Gabinetto di Starmer "IL MARCIATORE – la vera storia di Abdon Pamich", martedì 10 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1, 2 e 3 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Trump Xi Usa-Cina, l’annuncio di Trump: “Xi Jinping alla Casa Bianca verso fine anno” Donald Trump ha annunciato che inviterà Xi Jinping alla Casa Bianca verso la fine dell’anno. L’industria europea nella morsa di Trump e Xi Jinping Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Trump Undang Xi Jinping ke AS, Hubungan Mencair Ultime notizie su Trump Xi Argomenti discussi: Trump riceverà Xi Jinping alla fine dell’anno; Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell'anno; Terre rare: 50 paesi si uniscono contro il monopolio cinese a Washington; Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell'anno. Trump riceverà Xi Jinping negli USA alla fine dell'anno(ANSA) - WASHINGTON, 08 FEB - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti verso la fine dell'anno. Verrà alla Casa Bianca ... msn.com Trump riceverà Xi Jinping alla fine dell’annoLo ha annunciato il presidente statunitense in un’intervista con la Nbc: Siamo i due Paesi più potenti del mondo e abbiamo un ottimo rapporto ... rsi.ch Trump ha suggerito a Cuba di trovare rapidamente un accordo con Washington, annunciando che il Paese caraibico non riceverà più petrolio o denaro dal Venezuela, da cui dipendeva finanziariamente da anni https://l.euronews.com/p7jO facebook 2/2 Sia Putin che Trump visiteranno nei prossimi mesi, al centro di un triangolo scomposto in cui si intrecciano competizione e interessi. Intanto, Wang Huning riceve una delegazione del Kuomintang, aprendo a un potenziale incontro tra Xi e la leader dell'opp x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.