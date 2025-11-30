L’industria europea nella morsa di Trump e Xi Jinping

La produzione manifatturiera dell’Unione europea è sottoposta a un duplice attacco: i dazi di Trump e il mercantilismo cinese. Più di tutti ne risente la Germania, l’economia principale del continente. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’industria europea nella morsa di Trump e Xi Jinping

Proteggiamo l'industria siderurgica europea dai prezzi elevati dell'energia e dalle condizioni di concorrenza sleale al di fuori dell'Europa. A tal fine è essenziale una stretta collaborazione tra Germania e Italia. Grazie @IAIonline, @BMWE_ e @mimit_gov Vai su X

Industria Auto Europea: Regole e Mercato in una Fase di Riposizionamento Decisiva. A Smart Car, analizziamo le ultime news che stanno plasmando il futuro della mobilità, tra normative ambientali e l'evoluzione delle preferenze dei consumatori. Il Nodo d - facebook.com Vai su Facebook

Italia, dazi: “Trump mette in discussione modello europeo, è un mondo nuovo e l’Europa deve capirlo" - Ci si interroga ancora sulle reali intenzioni del Presidente Usa e su quale sia la reazione dei settori dell’economia colpiti dalle nuove misure Mentre l’Unione Europea, dopo la riunione di lunedì dei ... it.euronews.com scrive

I dazi di Trump al 30% sono la fine per l'auto europea? - Nella serata del 12 luglio 2025, il Presidente statunitense Donald Trump ha reso pubblico, attraverso un post sul suo canale social, l’intenzione di aumentare al 30 % i dazi su tutte le importazioni ... Come scrive tomshw.it

“Trump pretende di più”, si allontana l’accordo sui dazi tra Europa e Usa - Ieri, nelle dichiarazioni ufficiali, la Commissione europea ha cercato di tenere la barra dritta: «Un accordo è possibile, l’ultimo chilometro è il più difficile», ha detto un portavoce. Come scrive repubblica.it