Durante il Super Bowl LX in California, Donald Trump ha criticato duramente l’evento e il coinvolgimento di Bad Bunny, definendo lo spettacolo “il peggior show del Super Bowl di sempre” e un’offesa all’America. La sua presa di posizione ha fatto discutere sui social e tra gli spettatori, che si sono divisi tra chi condivide il suo giudizio e chi invece apprezza l’intrattenimento. La partita, comunque, rimarrà nella memoria non solo per il risultato sportivo, ma anche per questa polemica.

Il Super Bowl LX, andato in scena domenica sera in California, ha lasciato sul campo molto più di un semplice vincitore sportivo. L’halftime show affidato a Bad Bunny, superstar portoricana vincitrice di tre Grammy appena una settimana prima, si è trasformato in un caso politico che ha visto il presidente Donald Trump scagliarsi duramente contro l’esibizione del cantante. Non sono mancate le parole al vetriolo, affidate come da copione alla piattaforma Truth Social. “ Lo show dell’intervallo del Super Bowl è assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre “, ha scritto Trump nella notte. “ Non ha alcun senso, è un’offesa alla grandezza dell’America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump contro Bad Bunny: “Il peggior show del Super Bowl di sempre, un’offesa all’America”

Donald Trump non ha risparmiato critiche dopo la finale di Super Bowl LX.

La partita tra Seahawks e Patriots si conclude con un netto successo per i primi, che dominano il campo e vincono facilmente.

