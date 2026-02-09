Super Bowl Bad Bunny celebra l’America degli immigrati L’ira di Trump | Lo show più brutto di sempre

Donald Trump non ha risparmiato critiche dopo la finale di Super Bowl LX. L’ex presidente ha definito lo spettacolo di Bad Bunny come il più brutto di sempre, senza risparmiare parole dure. La sua rabbia si concentra sul modo in cui il cantante ha rappresentato l’America come una società multiculturale, fatta di immigrati. Nel frattempo, sul campo, i Seattle Seahawks hanno dominato i New England Patriots 29-13, ma la vera polemica si è spostata sul palco e sulla sua interpretazione.

Roma, 9 febbraio 2026 - A Donald Trump il Super Bowl LX non è affatto piaciuto, e non perché non c'è stata storia in campo con i Seattle Seahawks che hanno travolto i New England Patriots 29-13, ma perché lo show messo in piedi da Bad Bunny nel rappresentare un'America multiculturale, arricchita dai suoi immigrati. La superstar portoricana, reduce da tre vittorie ai Grammy, ha messo in scena non una protesta, non uno logan, ma spicchi di vita, un villaggio dentro lo stadio, con star come Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, Pedro Pascal e Jessica Alba, e la vita reale: una taqueria di Los Angeles, uno degli ultimi social club portoricani di Brooklyn, volti comuni chiamati a rappresentare un'America plurale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Durante il suo spettacolo al Super Bowl, il cantante portoricano Bad Bunny ha fatto un commento politicamente diretto, criticando le politiche anti-immigrazione.

Il concerto di Bad Bunny al Super Bowl ha scatenato polemiche.

