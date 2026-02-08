Halftime show Super Bowl 2026 streaming e diretta tv | dove vedere lo spettacolo

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026, il Levi’s Stadium di Santa Clara si anima per il grande evento dello sport americano. Si gioca il Super Bowl tra i Patriots di New England e i Seahawks di Seattle. Oltre alla partita, attenzione anche allo spettacolo dell’halftime show, che quest’anno promette momenti da non perdere. Gli appassionati italiani potranno seguire tutto in streaming o in diretta tv, pronti a tifare e vivere l’atmosfera di uno degli eventi più attesi dell’anno.

. Nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026 al Levi’s Stadium, a Santa Clara (California), si gioca il Super Bowl 2026 tra New England Patriots e Seattle Seahawks. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport, ma non solo. L’evento, come da tradizione, avrà infatti il tradizionale Halftime Show (durante l’intervallo andrà in scena uno spettacolo musicale). Dove vedere l’Halftime Show del Super Bowl 2026 in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Mediaset? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Manca poco all’Halftime Show del Super Bowl 2026 e già si respira l’aria di attesa.

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026, il Levi’s Stadium di Santa Clara ospiterà la finale NFL tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks.

How to Watch Super Bowl 60 for FREE: Patriots vs. Seahawks Live Stream!

Ultime notizie su Super Bowl 2026

