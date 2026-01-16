Truffa del finto carabiniere ai danni di un' anziana nei guai 35enne casertano

Un uomo di 35 anni proveniente da Caserta è stato denunciato dai carabinieri di Civitanova Marche per aver messo in atto una truffa, fingendosi un carabiniere. Il soggetto, noto alle forze dell’ordine, è ritenuto responsabile di usurpazione di funzioni pubbliche e truffa ai danni di un’anziana. L’operazione evidenzia l’importanza di prestare attenzione a queste tipologie di raggiri e di affidarsi sempre a fonti ufficiali.

I carabinieri di Civitanova Marche hanno denunciato un 35enne originario della provincia di Caserta, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dei reati di usurpazione di funzioni pubbliche e truffa. Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia presentata da una donna di 77 anni.

