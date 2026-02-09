Trovata senza vita dopo essere sparita per due volte | così è morta Sabine Rockel

La 64enne tedesca Sabine Rockel è stata trovata senza vita in Val Gardena, dopo essere scomparsa due volte. L’autopsia ha confermato che è morta per arresto cardio-respiratorio, probabilmente causato dall’assideramento. La donna era scomparsa lo scorso 31 gennaio e il suo corpo è stato ritrovato in condizioni che indicano un lungo rischio di freddo e isolamento. La procura di Bolzano sta ora indagando per capire cosa sia successo esattamente.

Arresto cardio-respiratorio, probabilmente come conseguenza dell'assideramento: è questo ciò che emerge dall'autopsia disposta dalla Procura di Bolzano dopo la morte della 64enne tedesca Sabine Rockel, trovata senza vita lo scorso 31 gennaio in Val Gardena, a seguito di una doppia scomparsa. «Le risultanze dell'indagine autoptica permettono di ascrivere il decesso a un arresto cardio-respiratorio, verosimilmente conseguente ad assideramento», ha comunicato la Procura di Bolzano in merito alla morte di Sabine Rockel. La donna tedesca, in vacan

