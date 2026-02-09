Dispersa per due volte in pochi giorni Sabine Rockel morta per assideramento | cosa è emerso dall’autopsia

Dispersa due volte in pochi giorni, Sabine Rockel è morta di assideramento. La turista tedesca era in vacanza in Val Gardena con alcuni amici quando è stata trovata senza vita il 30 gennaio. Dopo l’autopsia, gli inquirenti hanno confermato che il freddo intenso ha causato il suo decesso. La notizia ha suscitato sgomento tra chi conosceva la donna e chi frequenta la zona.

La turista tedesca trovata morta il 30 gennaio scorso in Val Gardena dove era in vacanza con alcuni amici. Era sparita per la secondo volta in pochissimi giorni trascorrendo la notte all'aperto. La turista todëscia de 64 agn Sabine Rockel gnüda ciafada morta incö vëndres danmisdé a Santa Cristina.

