Scomparsa due volte in una settimana Sabine Rockel è stata trovata senza vita

La donna era scomparsa due volte in una settimana, lasciando preoccupazione tra amici e familiari. Questa volta, però, il suo corpo è stato trovato senza vita, con un esito tragico. La turista tedesca di 64 anni era scomparsa di nuovo, e il suo ritrovamento ha sconvolto tutti.

La 64enne originaria della Germania è stata protagonista di un doppio caso di sparizione nei giorni scorsi nella nostra regione. Poi, il tragico ritrovamento. Aperto un fascicolo d'indagine Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi, il 30 gennaio, dopo la sue seconda scomparsa durante un soggiorno in Val Gardena. Ed è proprio qui che è stata trovata, in quel di Santa Cristina; non si esclude che possa essere caduta da una strada sopraelevata. Dopo il primo ritrovamento – illesa in un bosco dopo una nottata all’addiaccio e con temperature polari vissute nella notte tra il 26 e il 27 gennaio – la donna era scomparsa di nuovo nell’arco di poche ore.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Sabine Rockel, turista tedesca di 64 anni, è scomparsa due volte in una sola settimana mentre si trovava in vacanza in Alto Adige.

È stata trovata senza vita la donna scomparsa due volte in pochi giorni nella Val Gardena.

Scomparsa per due volte in pochi giorni: è stata ritrovata senza vita la 64enne Sabine RockelSANTA CRISTINA. Si sono concluse tragicamente le ricerche della 64enne turista tedesca Sabine Rockel, scomparsa da mercoledì sera nella zona tra Selva e Santa Cristina, in val Gardena. La donna è stat ... ildolomiti.it

Scomparsa due volte in una settimana: il caso di Sabine RockelLa donna è stata protagonista di una sparizione, poi di un ritrovamento che ha del miracoloso dopo una notte al gelo nel bosco. Quando tutto sembrava finito, nelle scorse ore è sparita di nuovo nel nu ... trentotoday.it

Esito tragico per le ricerche della 64enne germanica Sabine Rockel. Un caso che ha dell'assurdo: dispersa due volte nel giro di pochi giorni x.com