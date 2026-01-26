Contratti a raffica il Ministero perde in tribunale | maxi risarcimento a docente

Il Tribunale del lavoro di Pescara ha recentemente stabilito la illegittimità della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, riconoscendo un risarcimento a un docente di religione cattolica. Questa sentenza evidenzia come il sistema dei contratti a raffica venga contestato e apre la strada a nuovi ricorsi per tutelare i lavoratori precari. La decisione rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti dei docenti con contratti temporanei.

Pescara - Il Tribunale del lavoro di Pescara riconosce l’abuso dei contratti a termine, apre a nuovi ricorsi e rafforza la tutela dei docenti precari nel sistema scolastico Il Tribunale del lavoro di Pescara ha accolto il ricorso presentato da un docente di religione cattolica, stabilendo l’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e riconoscendo il diritto al risarcimento del danno. La decisione rappresenta un passaggio rilevante nel contenzioso legato al precariato scolastico, con potenziali effetti anche su casi analoghi presenti sul territorio regionale. A dare notizia della sentenza è la segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo e Molise, Elisabetta Merico, secondo cui il pronunciamento costituisce una delle prime decisioni di questo genere in Abruzzo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

